Vom kleinen Städtchen Kronach aus startete Lucas Cranach der Ältere (1472 - 1553) seine Laufbahn zu einem der bedeutendsten deutschen Maler, Grafiker und Buchdrucker der Renaissance. Neben seiner außergewöhnlichen künstlerischen Begabung trug sicher auch sein Talent im Marketing zu seiner beispiellosen Karriere bei. Bekannt in diesem Zusammenhang ist sein Signet, die geflügelte Schlange, die wie ein Markenlogo seine Werke und die seiner Werkstatt als Qualitätssiegel kennzeichnet.

Auf der Veste Coburg

In Kooperation mit den Kunstsammlungen der Veste Coburg bietet die Volkshochschule Coburg am Samstag, 10. Juli, den Kurs "Looks like Lukas". Der Workshop findet auf der Veste Coburg statt und beginnt um 11 Uhr mit einer Führung durch die aktuelle Cranach-Ausstellung.

Eigenes Signet entwerfen

Im Anschluss, bis 16 Uhr, folgt ein praktischer Teil. Gemeinsam mit den beiden Designern Anja Hofmann und Oliver Heß kann jeder Teilnehmer ausgehend von seinem Namen oder einer individuellen Charakteristik sein eigenes Signet entwerfen und anschließend im Linolschnitt umsetzen. Das Ergebnis ist ein persönliches Exlibris oder Kärtchen in kleiner Auflage. Anmelden können sich Interessierte telefonisch unter 09561/8825-0 und online auf der Homepage www.vhs-coburg.de. red