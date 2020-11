Manchmal möchte man einfach den Kopf in den Sand stecken, nichts mehr hören und sehen und einfach aufgeben, doch so funktioniert unser Leben nicht. Was ist stärker als Wut, Angst, Schuld, Einsamkeit, Verzweiflung, Unsicherheit, Tod und Hoffnungslosigkeit, wo können wir unserem Frust Luft machen? Die Gottesdienstbesucher können mit auf die Suche nach den Dingen gehen, die Halt, Kraft und Beständigkeit im Leben geben. Der "Jamp-Time"-Gottesdienst findet am Sonntag, 15. November, um 18.30 Uhr in der evangelischen Christuskirche statt. "Jamp-Time" steht für "Jesus and me prime time" und ist ein jugendlicher Gottesdienst mit modernen Liedern und Lichtelementen. Während des Gottesdienstes gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es wird um telefonische Anmeldung bei Diakonin Judith Bär unter 09572/7542490 gebeten (Anrufbeantworter). red