Auch wenn die Beratungstermine nicht wie in der bisherigen Form gewohnt in der VdK-Kreisgeschäftsstelle beziehungsweise während der Außensprechtage im Landkreis Coburg angeboten werden konnten, unterstützte das hauptamtliche Team um Kreisgeschäftsführer Thomas Steinlein Ratsuchende bei ihren Anliegen. "Trotz Corona konnte ein Anstieg um über 200 000 Euro bei der Rückzahlungssumme durch erfolgreiche Klagen verzeichnet werden. 1246 Millionen Euro wurden so 2020 für die Mitglieder des VdK-Kreisverbandes durch Klagen erstritten. Zahlungen, die erst willkürlich abgelehnt wurden, auf die aber die Mitglieder ein Recht hatten", stellt Susann Biedefeld in einer Pressemitteilung fest.

Bei den Sprechstunden in der Kreisgeschäftsstelle in Coburg und während der Außensprechtage in Bad Rodach, Ebersdorf und Neustadt - die während Corona telefonisch stattfanden - erhielten insgesamt 6647 Mitglieder und Ehrenamtliche Beratung und Auskunft. Trotz eingeschränkten Betriebs hat sich die Anzahl der Gespräche in der Rechtsberatung leicht erhöht. Auch die Ehrenamtlichen waren nicht untätig. "Unsere Ortsverbände haben trotz erschwerter Bedingungen versucht, Kontakt zu den Mitgliedern zu halten, und waren dabei recht kreativ", so Susann Biedefeld.

Geschäftsstelle

Die Beratungszeiten in der VdK-Kreisgeschäftsstelle sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr und Freitag 9 bis 10.30 Uhr. Zwischen 12 und 13 Uhr ist die Kreisgeschäftsstelle geschlossen. Bis auf weiteres können derzeit keine Außensprechtage durchgeführt werden. Die VdK-Kreisgeschäftsstelle ist unter 09561/23837910 zu erreichen. red