Zum Artikel "Mit Humor durch die Krise" vom 21.12.2020:

Mir blieb am Montagmorgen beinahe das Frühstück im Halse stecken, als ich den o. a. Beitrag auf der Titelseite des Fränkischen Tages sah. Schreibt doch dieses Redaktionsmitglied, wir Leser sollen mit Humor durch diese Krise, und führt als ersten Lachimpuls eine für ihn lustige Geschichte an, die sich, seinen Angaben zufolge, tatsächlich ereignet haben soll. Ein 89-jähriger Mann setzt seine Ehefrau in Fürth vor einem Lokal ab und verfährt sich auf der Suche nach einem Parkplatz um 50 Kilometer. Die, nach Angaben Ihres Redaktionsmitglieds verwirrte Ehefrau meldet ihren Ehemann später bei der Polizei als vermisst. Ich frage mich, was ist daran so lustig.

Bei älteren Menschen können vermehrt Probleme mit der Orientierung auftreten, die vorübergehend, aber auch dauerhaft sein können. Orientierungslosigkeit ist eine Gedächtnisstörung, welche in vielen Fällen eine Demenzerkrankung mit sich bringt. Darüber sollte niemand, schon gar nicht ein Mitarbeiter Ihrer Zeitung, Witze machen dürfen.

Altersdemenz ist eine Krankheit, die jeden von uns treffen kann, und diese Menschen darf man nicht öffentlich verspotten und schon gar nicht seine Leserschaft dazu aufrufen, über diese von einer schweren Krankheit getroffene Mitbürger zu lachen. Was bzw. wer gibt Christian Pack das Recht, ältere Mitbürger, die viel in ihrem Leben geleistet haben und nun im hohen Alter alters- oder krankheitsbedingt nicht mehr so können, wie sie sicherlich wollten, öffentlich zu verhöhnen?

Dieter Porzel

Kronach