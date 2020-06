Was in Coburg fehlt

Zum Thema Stadtstrand: Das hat uns wirklich noch äußerst dringend gefehlt: ein paar Quadratmeter Sand um den Sintflutbrunnen herum und ein paar Liegestühle darauf - und das Ganze nennt sich dann hochtrabend "Stadtstrand". Toll! Dadurch wird Coburg sicher zur Metropole der Metropolregion. Hat einmal jemand nachgerechnet, was das kostet - Einrichtung, Instandhaltung, Reinigung, etc.?

Denn andererseits fehlen offensichtlich ein paar Euro, um eine wichtige Treppe zwischen Eisfelder Straße und Rummental ganzjährig wenigstens einigermaßen sicher zu machen. Im Sommer ist sie meistens total verdreckt und um Winter wird sie einfach abgesperrt. So einfach ist das. Aber hier geht's ja nicht um irgendein "Event", um das man ein großes Ballyhoo veranstalten kann, sondern "nur" um einen wichtigen Fußgängerweg vor allem für Schüler, den weder in der Politik noch in der Presse jemand ernst zu nehmen scheint.

Von wegen "Verkehrswende". Mit Fußgängern ist eben kein großer Profit zu machen - weder in Form von Euro noch von Wählerstimmen - und dann läuft eben auch nichts.

Wolfgang Koch

Coburg