Themen wie Arbeitsflexibilität, Homeoffice und mobiles Arbeiten stehen seit Beginn der Corona-Pandemie im Fokus betrieblicher Personalarbeit. In vielen Unternehmen konnte der Betrieb anfangs nur mit viel Improvisation aufrechterhalten werden. Die Einführung und der Ausbau arbeitsflexibler Maßnahmen bieten viele Chancen, eine zukunftsfähige Arbeitswelt zu gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt.

Einblick in die Praxis

Mit Blick auf eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt die Projektleiterin von "Erfolgsfaktor Familie", Kirsten Frohnert, am Mittwoch, 27. Januar, von 11 bis 12.30 Uhr in einer kostenlosen Online-Veranstaltung Orientierungshilfe, wie flexibles und mobiles Arbeiten in den betrieblichen Alltag überführt werden kann. Im Austausch mit zwei regionalen Unternehmen besteht zudem Einblick in die betriebliche Praxis: Die imbus AG und die Peter Brehm GmbH berichten von ihren Erfahrungen.

Kostenlose Teilnahme

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung ist über www.buendnis-fuer-familie.de möglich. Für Fragen steht gerne auch die Familienbeauftragte des Landkreises Erlangen-Höchstadt, Katja Engelbrecht-Adler, per E-Mail an katja.engelbrecht-adler@erlangen-hoechstadt.de oder telefonisch unter der Nummer 09131/803-1492 zur Verfügung. red