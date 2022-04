Ein ungewöhnliches Theaterstück mit Anne Klinge präsentiert kulturbunt am Samstag, 7. Mai, im Circus Luna in Langendorf. Fußtheater ist inszenierte Körperbeherrschung auf allerhöchstem Niveau. Dabei geht es nie um den Effekt verkleideter Füße. Ausgestattet mit Nasen, Mützen und Gewändern verwandeln sich die Füße unversehens zu eigenständigen Persönlichkeiten, die die Spielerin dahinter beinahe vergessen machen. "Der Fußmord und andere Liebesdramen" heißt das Stück, in dem die Fußhelden in einer Mischung aus Erfindungsgeist und Fantasie auftreten. So beginnt eine alternde Chansonette eine Affäre mit einem windigen Galan, oder man trifft auf Rudi, einen alleinerziehenden Kellner, der permanent gegen die Tücke des Objekts kämpft. Im Hausfrauenreport geht es zu wie im richtigen Hausfrauenleben: Waschen, kochen, bügeln, telefonieren, natürlich alles gleichzeitig. Doch dann werden die zu waschenden Socken lebendig und das Ei in der Pfanne verrückt. Schließlich geht alles drunter und drüber.

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Bunten Buchladen, Tel.: 09732/5833. Infos unter www.fußtheater.de red