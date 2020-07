Was der Hochzeitsstein bedeutet

Wenn bei jüdischen Trauungen der Bräutigam das Glas, aus dem zuvor seine Braut und er getrunken hatten, am Hochzeitsstein der Synagoge zerbrach, so hatte dies besondere Bedeutung. Die Geste diente dem Gedenken an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und erinnerte zugleich an die Zerbrechlichkeit allen menschlichen Glücks. Aus dem Jahr 1988 stammt diese originalgetreue Nachbildung des Hochzeitssteins an der Außenwand der ehemaligen Synagoge. 1726 errichtet, dient das Gebäude nach einer umfangreichen Restaurierung seit 1993 als Begegnungs-, Kultur- und Gedenkstätte. Eine Dauerausstellung auf der Frauenempore informiert über die Geschichte der Juden am Obermain. Foto: Bernd Kleinert