Einen Vortrag zum Thema "Was bewirken die Blüten - Schwingungen - in unserer Seele" bietet die Staatsbad Bad Bocklet am Mittwoch, 21. Juli, von 14.30 bis 16 Uhr im Kursaal an. Anmeldungen sind möglich in der Kur- und Touristinfo Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030 oder per E-Mail unter info@badbocklet.de. sek