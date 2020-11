E ndlich spricht mir mit den Erzieherinnen aus Waldfenstermal jemand aus der Seele. Ich bin zwar keine junge Mutter sondern eine Oma, habe jedoch auch eine kleine Erfahrung mit einer Kinderkrippe gemacht.

Meine Kinder gingen damals frühestens mit drei Jahren in den Kindergarten, sie mussten "sauber" sein und sprechen können. Das waren vier Stunden am Vormittag. Während dieser Zeit konnte ich arbeiten gehen. Am Nachmittag waren wir alle zu Hause. Dafür musste ich mich oft rechtfertigen, was ich für eine Rabenmutter wäre, die arbeitet, wo sie kleine Kinder hat. Als vor zehn Jahren mein erstes Enkelkind zur Welt kam, hatte sich die Situation komplett geändert. Eigentlich sollte es erst mit drei Jahren in den Kiga gehen, aber der Druck von außen auf die Eltern war enorm.

Sätze wie: "Was, du arbeitest nicht, du bist nur zu Hause? Dein Kind lernt doch gar nix, wenn es nicht in die Krippe geht!", waren an der Tagesordnung. Also kam auch mein Enkelkind mit eineinhalb Jahren in die Krippe. Beim Abholen war ich manchmal dabei und bin heute noch entsetzt. Mindestens zehn Babies sitzen oder liegen in einem Raum, manche schlafen, manche weinen, bei vielen laufen Rotznasen, manche haben die Windel voll usw. Und zwei Erzieherinnen sollen für alle Bezugsperson sein. Nach zwei Wochen, nachdem mein Enkelkind immer stiller wurde und auch daheim keine Lust mehr zu spielen hatte, war das Thema Kinderkrippe beendet.

Sicher gibt es Eltern, die darauf angewiesen sind, dass ihre Kinder schon früh fremdbetreut werden. Warum wird Eltern heute vermittelt, dass ihre Kinder "verblöden", wenn sie bei Mutter/Vater sind? Warum müssen schon Babys "gefördert" werden?

Mittlerweile habe ich vier Enkelkinder, die sind täglich draußen in der Natur.

Ich habe auch Erzieherin erlernt, kann aber mit diesen modernen pädagogischen Konzepten nichts anfangen. Warum hört man nicht mehr auf sein Bauchgefühl und achtet die Bedürfnisse der Kinder? Warum muss der Leistungsdruck schon kurz nach der Geburt beginnen?

Jutta Voullié

Hammelburg