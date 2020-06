Warten auf den Nachwuchs

Selbst die ältesten Burgwindheimer können sich nicht daran erinnern, dass je ein Storchenpaar im Ort gebrütet und Junge aufgezogen hätte. Um dies zu ändern, ließ Thomas Köhler, Vorsitzender von Artenschutz in Franken, im Juni 2003 von der örtlichen Schreinerei Seven eine künstliche Nisthilfe bauen. Angebracht wurde diese auf dem First des sog. "Schwesternhauses" gegenüber der Pfarrkirche. Selbst unter Experten gab es kaum jemand, der diesem Unterfangen einen Erfolg zutraute.

Zwar schauten sich immer wieder Einzelstörche die künstliche Nisthilfe an, doch besetzt war der Horst nie. Dies sollte sich nach 17 Jahren endlich ändern. Drei Störche waren mehrere Tage seit dem 20. März 2020 in der Dorfsee-Aue unweit der Nisthilfe auf Futtersuche und begutachteten ihr zukünftiges Heim. Und tatsächlich begannen kurz darauf zwei von ihnen Nistmaterial in die Plattform zu tragen, während der Dritte im Bunde immer wieder das Paar und den Horst angriff, aber schließlich aufgab und das Weite suchte. Jetzt warten die Burgwindheimer gespannt darauf, den Nachwuchs zu Gesicht zu bekommen, der von den Eltern fleißig gefüttert und behütet wird. zeck