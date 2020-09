Coburg vor 12 Stunden

Strafprozess

War es versuchter Totschlag?

Es geschah am frühen Abend des 1. Mai 2019 am Goldbergsee: Vier junge Männer prügeln auf einen anderen ein, versetzen ihm Tritte gegen den Kopf, als er am Boden liegt. In die Medien gelangte der Vorfa...