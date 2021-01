Zum Thema "Postversand":

Puh, geschafft, das Paket an meinen Sohn -gefüllt mit Weihnachtsgebäck zum 1. Advent - bei der Post in Auftrag gegeben. Am 30.November sehe ich im Sendungsverlauf, es ist auf dem Weg zur Packstation. Gut! Heute, am 10. Dezember, kreist das Paket noch immer um die Packstation. Auf Nachfrage bei diversen zuständigen Poststellen bekam ich zur Antwort: "Wenn es auf dem Weg ist, ist es auf dem Weg." Die nächste Antwort lautete: "Eine Sendung mit dieser Nummer gibt es nicht." Die dritte Antwort: "Stellen Sie einen Nachforschungsantrag!

Dazu meine Überlegungen: "Sind die Postzusteller süßigkeitensüchtig, gönnen sie meinem Sohn die Plätzchen nicht oder gibt es die Stadt Forchheim überhaupt nicht?" Egal! Bei uns gibt es viele Mitfahrbänke. Sollte ich mal wieder auf die Idee kommen, etwas nach Forchheim zu schicken, stelle ich mich dorthin. Dem Ersten, der hält, gebe ich das Paket und die Zustellgebühr. Wer weiß, vielleicht kommt es an oder es kreist.

Ursel Gehringer, Rattelsdorf