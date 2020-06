Wanderungen im Oberen Rodachtal

Die Tourist-Information Oberes Rodachtal setzt ihre Naturführungen fort. Am Donnerstag, 25. Juni, um 19.30 Uhr findet unter dem Motto "Sundowner in Neuengrün" eine gut zweistündige Wanderung statt. Am Ende erwartet die Teilnehmer ein wunderschönes Panorama, dazu gibt es Getränke und kleine Knabbereien. Zurück geht es mit dem Shuttle-Bus. Ein "wilder Kräuterspaziergang" mit Christina Zehnter steht am, Freitag, 26. Juni, um 14.30 Uhr auf dem Programm. Im Anschluss gibt es kleine Kräuterkostproben.

Anmeldung muss sein

Eine Teilnahme ist nur möglich nach Voranmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal, Telefon 09262/1538 oder 0175-3789750, oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de.

Maximal können 14 Personen teilnehmen, der Mindestabstand ist zu wahren und ein Mund-Nasen-Schutz mitzuführen. red