Der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau bietet am Donnerstag, 29. Juli, eine Wanderung mit Kurgästen an. Der Bus bringt die Teilnehmer nach Hohn an der Fränkischen Saale. Von dort führt die Wanderung durch die Saalewiesen in das Biedermaierbad Bad Bocklet. Eine Einkehr ins Café Laudensack ist geplant. Die Wanderstrecke beträgt fünf Kilometer, die Wanderzeit etwa eineinhalb Stunden. Die Coronaregeln sind einzuhalten, wie die Verantwortlichen melden. Busabfahrt ist am Washingtonplatz im Staatsbad um 13.20 Uhr, am Vita Spa 13.30 Uhr, Kurstift 13.40 Uhr und Busbahnhof in der Stadt um 13.45 Uhr. sek