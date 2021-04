Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder in den vergangenen Tagen und Wochen Maßnahmen zum einen beschlossen und zum anderen weitere Maßnahmen situativ kurzfristig folgen können, sind Großveranstaltungen zurzeit und perspektivisch undenkbar, schreibt Oberstleutnant Kai Schulze und Kommandant Truppenübungsplatzkommandantur Wildflecken in einer Stellungnahme. Deshalb teilt er mit: "Schweren Herzens hat sich die Truppenübungsplatzkommandantur Wildflecken im engen Dialog mit der Gemeinde Kothen entschieden, heuer die Volkswandertage 2021 erneut abzusagen."

Bezüglich des Veranstaltungsortes werde man im Mai mit allen Anrainergemeinden in den Dialog treten. "Ich bedauere es sehr, dass die Wandertage in diesem Jahr wiederholt nicht stattfinden werden. Diese Entscheidung fällt mir persönlich erneut schwer, ist aber logische Konsequenz", so Schulze weiter. Er sei aber zuversichtlich, dass die Truppenübungsplatzkommandantur Wildflecken und die Erlebnisregion Rhön die Volkswandertage im kommenden Jahr mit Freude und Leben füllen werden. Diese werden wieder traditionell am letzten Juliwochenende 2022 durchgeführt. red