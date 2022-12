Auf Einladung des Rhönklubs Burkardroth kam der Zahlbacher Autor Walter Kuhn in die Bücherei am Marktplatz und begeisterte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit vier Kurzgeschichten aus seinem im letzten Jahr erschienenen Buch "Ich liebe das Reisen". So spürte das Publikum nach, was der weit gereiste gebürtige Ochsenfurter zum Beispiel bei einem Marienfest am 22. August 1979 in dem peruanischen Bergdorf Rosaspata erleben konnte, als Walter Kuhn und seine drei Reisegefährten am Nordrand des Titicacasees vom Bürgermeister des Ortes ins Rathaus gerufen und geehrt wurden.

Der schönste Tag seines Lebens

Seine Eindrücke und Erlebnisse während einer nächtlichen Zugfahrt von Hanoi in den Süden Vietnams beschrieb der Autor in einer zweiten Geschichte, die er an diesem Abend den Rhönklub-Mitgliedern schenkte. In der dritten Erzählung beschrieb der Autor dann den schönsten Tag seiner Syrienreise, den er als vielleicht den schönsten Tag seines ganzen Lebens bezeichnete. Der Abend dieses erlebnisreichen Tages in Aleppo wurde gekrönt von der Begegnung mit dem syrischen Studenten Mahmoud Dabbak, der ihm und seiner Frau Elisabeth zu nächtlicher Stunde die Schönheiten seiner Stadt zeigte.

Bei Zalas Schwiegermutter

Für den Abschluss der Lesung hatte Walter Kuhn eine Geschichte aus Westafrika mit dem Titel "Zu Besuch bei Mama Ganou" ausgesucht. Die Zuhörerinnen und Zuhörer tauchten ein in das Marktgeschehen von Bobo Dioulasso, der zweitgrößten Stadt von Burkina Faso, und lernten danach die Schwiegermutter seines afrikanischen Freundes Zala kennen, die mit großem Engagement und unter schwierigsten Umständen ihre Großfamilie führt.

Genügend Gesprächsstoff war geliefert und der pensionierte Lehrer Walter Kuhn antwortete gern auf die zahlreichen Fragen. Die Rhönklub-Veranstaltung wurde stimmungsvoll abgerundet, als Vorstandsmitglied Karin Voll ihr Schifferklavier auspackte und die Anwesenden dazu animierte, einige bekannte Heimatlieder aus der Rhön mitzusingen. red