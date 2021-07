Die Katholische Öffentliche Bücherei Burkardroth veranstaltet am Freitag, 30. Juli, um 19.30 Uhr einen Vorleseabend im Innenhof der Volksschule. Der Zahlbacher Autor Walter Kuhn liest aus seinem kürzlich erschienenen Erstlingswerk "Ich liebe das Reisen". Es werden auch Speisen und Getränke angeboten, wer möchte, kann dafür eine Spende an die Bücherei geben. Anmeldung werden bis zum 28. Juli zu den Öffnungszeiten der Bücherei am Montag von 16 bis 18 Uhr und am Freitag von 17 bis 19 Uhr unter Tel.: 09734/931540 und per E-Mail (koeb.burkardroth@gmail.com) angenommen. sek