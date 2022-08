In diesem Jahr findet die Retzbachwallfahrt nach Maria im Grünen Tal in gewohnter Weise am 3. und 4. September statt, teilt das Organisationsteam der Fuchsstädter Wallfahrt mit.

Als Pilgermotto hat das Seelsorgeteam in Retzbach einen Vers aus den Hoffnungsvisionen des Propheten Jesaja gewählt: "Die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel!"

Abmarsch der Pilger ist am 3. September in Fuchsstadt um 8 Uhr an der Pfarrkirche. Der Gepäcktransport ist wie üblich gewährleistet. Getränke werden unterwegs angeboten. Das Frühstück kann in Obersfeld in den beiden Gaststätten eingenommen werden. Das Mittagessen wird wieder im Sportheim des TSV Hesslar eingenommen. Gegen 17 Uhr erreichen die Pilger Retzbach. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr mit anschließender Lichterprozession. Da die Benediktushöhe geschlossen wurde, werden dort keine Übernachtungen mehr angeboten.

Am Sonntag, 4. September, wird gegen 11 Uhr der Heimweg angetreten. Gegen 20 Uhr kommen die Pilger begleitet durch eine Lichterprozession nach Fuchsstadt zurück. Das Organisationsteam hofft auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. red