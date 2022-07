Nach derzeitigen Erkenntnissen des Wallfahrtleiters Otmar Lutz kann die Oerlenbacher Retzbach-Wallfahrt am Samstag, 17. September, und Sonntag, 18. September, wieder in der traditionellen Form stattfinden.

Abmarsch in der Oerlenbacher Pfarrkirche St. Burkard ist am Samstag um 2.30 Uhr. Über Ebenhausen, Poppenhausen, Kronungen, Kützberg, Obbach, Brebersdorf und Kaisten geht es nach Schwebenried. Hier ist um 7 Uhr Frühstückspause. Weiter geht es um 8.15 Uhr über Arnstein und Reuchelheim (Trinkpause) nach Binsfeld zum Mittagessen (ca. 11 Uhr).

Nach der Mittagspause führt die Strecke über Thüngen nach Retzbach, wo die Pilger gegen 15 Uhr an der Andachtsstätte eintreffen. Um 19 Uhr schließt der Wallfahrtstag mit Gottesdienst und Lichterprozession. Der zweite Wallfahrtstag beginnt um 7.30 Uhr in der Wallfahrtskirche mit einem Morgenlob. Anschließend machen sich die Wallfahrer wieder auf den Heimweg nach Oerlenbach. Unterwegs sind Pausen in Reuchelheim, Schwebenried, Brebersdorf und Kronungen geplant.

Übernachtung buchen

Gegen 20.30 Uhr treffen die Pilger dann in der Pfarrkirche zu Oerlenbach ein. Die Retzbach- Musikanten, das Vorbeterteam, Sanitäter und ein Logistikteam für Gepäck und Verkehrssicherheit begleiten die Wallfahrer.

Übernachtungsmöglichkeit besteht in Retzbach. Interessenten für die Übernachtung wenden sich bitte umgehend an Konrad Brunner, Tel.: 09725/ 93 01. sek