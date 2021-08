Die Pfarrgemeinde St. Lambertus Thulba organisiert eine Radwallfahrt zur Maria im Grünen Tal, und zwar am Sonntag, 12. September. Los geht es um 8 Uhr mit einer Andacht in Gössenheim. Ein zweites Gebetsangebot gibt es nach der Weiterfahrt in Karlstadt. Gegen 10.30 Uhr besteht die Möglichkeit, am Wallfahrtsgottesdienst in Retzbach unter den gültigen Abstands- und Hygieneregeln teilzunehmen. Dann kann jeder individuell zu Mittag essen. Gegen 14 Uhr beginnt die Rückfahrt über Karlstadt - nach einer weiteren Andacht - bis Gössenheim. Es können 25 Leute mitfahren. Anmeldungen sind zwischen 24. und 30. August zu richten an: Wolfgang Halbig Tel.: 09736/620 und E-Mail: wolfganghalbig@t-online.de oder an Otto Granich Tel.: 09732/200, E-Mail: wogems@t-online.de . red