Bei einer Informationsveranstaltung zum Thema "Wald(wirtschaft) im (Klima)wandel" haben Bündnis 90/Die Grünen den Forstexperten Niklas Wagener aus Aschaffenburg zu Gast, um den Fragen nachgehen, was die Herausforderungen für den Klimawandel für die heimischen Wälder bedeutet. Treffpunkt ist am Donnerstag, 29. Juli, um 18 Uhr am ADAC-Platz in Hammelburg. sek