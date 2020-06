Waldführungen des Forstbetriebs starten

Die wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Waldführungen mit den Förstern des Forstbetriebs werden wieder aufgenommen. Wegen der aktuellen Hygienestandards werden Interessenten gebeten, sich per E-Mail (info-ebrach@baysf.de) oder unter Telefon 09553/98970 anzumelden, damit die Kontaktdaten erhoben werden können. Zudem wird darum gebeten, einen Mund-Nase-Schutz bereitzuhalten. Mit den Führungen informieren die Förster über das naturschutzintegrative Waldbewirtschaftungskonzept, das der Forstbetrieb Ebrach seit Jahren praktiziert. Es handelt sich um ein optimiertes Konzept, das sowohl die Belange des Natur- und Artenschutzes und der Erholungsfunktion des Waldes als auch die Interessen der Holzverarbeiter in der Region berücksichtigt. Die nächste Führung findet bereits am heutigen Samstag im Revier Schmerb statt. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 16 Uhr am Forsthaus Schmerb. red