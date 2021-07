Bei "Freytanz mit Katja Reith" erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Kombination aus Bewegung, Kräuterkraft, Musik und Kreativität. Termin ist am Freitag, 30.Juli, von 19 bis 20.30 Uhr. Treffpunkt ist am Tagungsraum hinter dem Lesesaal im Kurpark Bad Bocklet. Mehr Infos und Anmeldung bei Katja Reith, Tel.: 09708/ 704 399 oder per Mail an my-gruen@gmx.de. sek