Nicht nur die vielen Amateurvereine sind von der 3G-Regel betroffen, sondern auch die Profiklubs, die vor großen Fan-Kulissen spielen und auf Zuschauer-Einnahmen angewiesen sind.

Jan Gorr, Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten HSC 2000 Coburg, hält die Auflagen für sinnvoll, zeigt aber auch Verständnis für die Ängste und Nöte der Sportler: "Hinter uns liegt ein Erstligajahr, das für uns von wahnsinnigen Entbehrungen geprägt war. Wir haben nahezu komplett ohne Zuschauer gespielt und mindestens drei PCR-Testungen pro Woche vorgenommen. In Zahlen waren das über 60 000 Euro, die wir nicht über das Land, sondern aus eigenen Mitteln finanziert haben", gibt der Handball-Experte zu bedenken.

In der laufenden Saison sind er und seine Mitstreiter froh, dass die Zweitliga-Mannschaft wieder vor Zuschauern spielen darf. Durch die 3G-Regel muss der HSC Coburg aber vor allem im Einlass-Prozedere mit viel Personalaufwand die Kontrolle der personalisierten Tickets und der Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise sicherstellen.

"Für alle Beteiligten ist das ein wahnsinniger Aufwand, aber das machen wir gerne, wenn wir dadurch wieder annähernd unser Heimspielerlebnis wie vor Corona in der HUK-Arena mit ausgeprägten Sicherheitsstandards erreichen", lässt Gorr keinen Zweifel daran, dass der Zweitligist alles dafür tut, um einen einigermaßen normalen Spieltag zu organisieren.

Gorr räumt allerdings ein: "Ich kann es total verstehen, wenn Sportler mit den ganzen Auflagen an Grenzen stoßen. Momentan sind bestimmte Schutzmaßnahmen noch notwendig. Wir waren auch mehrfach in der Situation, dass wir uns die Frage gestellt haben, warum machen wir das alles? Und vor allem: Wann ist es endlich vorbei? Die Freude an unserem Sport und das Ziel, gemeinsam auch Corona zu trotzen, hat uns in diesen Situationen aber immer wieder geholfen, durchzuhalten." oph