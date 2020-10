Die im Februar 2020 gegründete Bürgergenossenschaft Bioenergie Adelsdorf geht in die entscheidende Runde. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Nahwärmenetz in der Gemeinde Adelsdorf zu schaffen und mittels regenerativer Energiegewinnung die Mitglieder der Genossenschaft mit Wärmeenergie zu versorgen", erklärt Vorstandsmitglied Jürgen Worrich in einer Pressemitteilung.

Die Erhebung ist nun abgeschlossen, jetzt wird gerechnet. Gut 170 Mitglieder haben sich der Bürgergenossenschaft angeschlossen. "Ein toller Erfolg", urteilt Bürgermeister und Vorstandsmitglied Karsten Fischkal. Der Vorstand und die Aufsichtsräte hätten sich in das Thema gut eingearbeitet. "Wir müssen das Rad nicht neu erfinden", erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Herrmann. Viele Kommunen würden bereits erfolgreich ein Nahwärmenetz betreiben.

Seit der ersten Planung im Mai 2020 haben sich viele Hauseigentümer mit Anschlusswünschen gemeldet. Daher sei es notwendig gewesen, das geplante Netz zu ergänzen. Ob ein Haus technisch an das Nahwärmenetz angeschlossen werden kann, werde von den Planungspartnern der Bioenergie berechnet, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Doch nicht nur das Thema Wärme steht im Fokus der Genossenschaft. Im Zuge der Verlegung des Nahwärmenetzes ist geplant, auch ein Glasfasernetz zu verlegen und die angrenzenden Häuser mit schnellem Internet zu versorgen. red