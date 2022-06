Rund 69.000 IHK-zugehörige Unternehmen aus Mainfranken sind dazu aufgerufen, aus ihrer Mitte das "Parlament der Wirtschaft" neu zu wählen, wie es in einer Pressemeldung heißt. Neben der Vollversammlung wählen die Firmenvertreter in diesem Herbst auch die fünf IHK-Gremialausschüsse in den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart und Rhön-Grabfeld neu.

Seit 21. Juni und noch bis zum 8. Juli haben alle IHK-Zugehörigen die Möglichkeit, die Wählerlisten einzusehen. Wählen beziehungsweise gewählt werden kann nur, wer darin eingetragen ist. "Sie wollen eine starke Stimme der Wirtschaft in Mainfranken und ihr Gehör verschaffen? Dann kandidieren Sie", erklärt IHK-Präsident Klaus D. Mapara laut Pressemeldung. Er empfiehlt den Repräsentanten der mainfränkischen Unternehmen, die Zuordnung ihrer Wahlgruppe in den Listen zu überprüfen, denn jedes Unternehmen könne nur innerhalb seiner Wahlgruppe wählen.

IHK-zugehörige Unternehmer, die bislang nicht in der Wählerliste aufgeführt sind, haben die Möglichkeit, bis spätestens 15. Juli schriftlich beim IHK-Wahlausschuss Einspruch einzulegen (Wahlausschuss der IHK Würzburg-Schweinfurt, Postfach 58 40, 97064 Würzburg, Fax: 0931/4194-333, E-Mail: ihk-wahl@wuerzburg.ihk.de.) Die Wählerlisten sind nach Wahlbezirken und Wahlgruppen gegliedert. Sie liegen in der IHK-Hauptgeschäftsstelle in Würzburg sowie in der Geschäftsstelle Schweinfurt aus. red