Wacholderführung am Samstag

Die Tourist-Info Obertrubach bietet zusammen mit der Natur- und Landschaftsführerin Melanie Schulz am Samstag, 20. Juni, die Teilnahme an einer geführten naturkundlich-mythologischen Wanderung mit dem Titel "Unter dem Machandelboom - Zur Biologie und Kulturgeschichte des Wacholder" an. Treffpunkt ist um 14.15 Uhr am Wanderparkplatz Haselstauden im Trubachtal. Der Rundgang dauert ungefähr 3,5 Stunden, die Strecke beträgt 6,5 Kilometer. Ein Teilnehmerbeitrag von vier Euro wird erhoben. Mitzubringen sind neben einer Mund-Nasen-Bedeckung auch ein Sitzkissen, ein Getränk und ein Pausensnack. Im Anschluss an die Wanderung können fränkische Wacholderspezialitäten erworben werden. Verbindliche Anmeldung mit Telefonnummer ist bis spätestens 24 Stunden vor Tourbeginn bei Melanie Schulz unter Telefon 09244/982944 (AB) oder per E-Mail an schume@gmx.net) erforderlich. red