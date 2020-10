Zu den Themen "Wachenroth hat einen neuen Verwaltungsleiter" und "Bürgerversammlung muss noch warten" erreichte uns folgender Leserbrief: "Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht" - diese Aussage von Bürgermeister Gleitsmann trifft den Nagel auf den Kopf. Die Gemeinde Wachenroth blamiert sich bei zwei Terminen gegen die eigene Geschäftsleiterin vor dem Arbeitsgericht Nürnberg wegen einer Kündigung ohne einen triftigen Grund und kassiert dabei eine krachende Niederlage. Obwohl laut Urteil des Arbeitsgerichtes die Gemeinde Wachenroth die Klägerin weiterbeschäftigen muss, stellt man zugleich einen neuen Geschäftsleiter (Verwaltungsleiter) ein. Das ist offensichtlich eine rechtswidrige Handlung. Laut Artikel 69, Abs. 3, der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern dürfen Gemeinden ohne Haushalt ausschließlich den Stellenplan des Vorjahres anwenden. Zwar dürfen freigewordene Stellen neu besetzt werden, das trifft in diesem Fall aber nicht zu. Somit darf die Marktgemeinde Wachenroth zum 1. Oktober keinen weiteren Verwaltungsleiter/Kämmerer einstellen.

Die Gemeindeordnung regelt im Übrigen auch wesentliche Fragen zum Thema Bürgerversammlungen. Nach Artikel 18, Abs. 1, hat in jeder Gemeinde der Bürgermeister mindestens einmal jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine Bürgerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten einzuberufen. Die letzte Bürgerversammlung in Wachenroth fand am 27. Oktober 2016 statt. Somit ist die Gemeinde nicht nur für das Jahr 2020, sondern auch für die Jahre 2017, 2018 und 2019 in Verzug. Zumindest für diese Zeiträume können die Argumente Kämmerei, keine Daten, dazu noch Corona nicht als Ausrede herangezogen werden. Laut Bürgermeister Gleitsmann kommt noch hinzu, dass man jetzt "platzmäßig begrenzt" sei. Sobald sich dieser Zustand normalisiere, werde er eine Bürgerversammlung einberufen. Ein Blick in andere Regierungsbezirke zeigt uns, dass man in Zeiten von Corona das auch anders handhaben kann: In Oberbayern werden in diesem Jahr noch Bürgerversammlungen in Erding, Dorfen, Buch am Buchrain, Taufkirchen, Wörth, Oberding, Ottenhofen und noch in weiteren Gemeinden abgehalten. Um die Hygieneauflagen wegen der Corona-Pandemie zu erfüllen, planen viele dieser Gemeinden mehrere Versammlungen hintereinander oder, wie Bürgermeister Geisberger (Buch am Buchrain) verspricht: "Falls die Nachfrage sehr viel größer sein sollte, machen wir die Versammlung so oft, bis jeder mal Platz gefunden hat." An diesem Service für die Bürger sollte sich Gleitsmann mal ein Beispiel nehmen.

Die Bürger von Wachenroth wissen auch nicht, wie es in der Gemeinde weitergeht. Sie wissen nur eines: So kann es nicht weitergehen! Erich Weichlein

