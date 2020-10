Der Markt Hirschaid und die "Haßfurter Stubenmusik" laden am Freitag, 11. Dezember, um 19 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Pfarrkirche St. Vitus in Hirschaid ein. Unter dem Motto "Ein Abend mit der Stubenmusik" sind die Besucher eingeladen, sich mit weihnachtlichen Klängen von Harfe, Hackbrett, Kontrabass und dreistimmigem Gesang auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Ein Abend für die Seele mit den Musikern der Haßfurter Stubenmusik Judith Weisel (Harfe, Gesang, Flöte, Gitarre), Michael Weisel (Kontrabass, Gesang, Gitarre) und Ruth Hümmer-Hutzel (Hackbrett, Gesang, Akkordeon). Der Kartenvorverkauf hat inzwischen begonnen. Karten können im Rathaus Hirschaid an der Infotheke, Telefon 09543/82250, erworben werden. Es wird darum gebeten, beim Kartenkauf gleich die Kontaktdaten zu hinterlassen. Dies würde die Wartezeit beim Konzerteinlass erheblich verkürzen. red