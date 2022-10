Am 15. September haben sich die Neubürger der Stadt Bad Kissingen zum monatlichen Stammtisch im KissVino, der Regionalvinothek Frankens Saalestück, getroffen. Das schreibt Anita Schmitt in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Laboklin und den Heiligenfeld Kliniken. In der Mitteilung heißt es: Im ersten Stock des alten Rathauses hielt Gerhard Wulz einen Lichtbildvortrag zu "Interessante Kurgäste in Bad Kissingen". Mehr als 50 Bürger waren begeistert von den kurzweiligen und humorvollen Geschichten rund um bekannte und weniger bekannte Kurgäste der Stadt.

Wulz stellte neben den bekannten Persönlichkeiten wie Fürst Otto von Bismarck, Kaiserin Sissi und Kaiser Franz, auch weniger berühmte Gäste wie Jenny von Pappenheim oder Gabriele von Bülow, eine Nachfahrin von Loriot, vor. Ebenso Franz von Siebold, bekannt als Arzt und Pflanzenkundler, wurde vorgestellt. "Siebold haben wir einige exotische Sträucher und Blumen zu verdanken", sagte Wulz. Er brachte zum Beispiel die Hortensie, die Zierkirsche, den Blauregen und den Spitzahorn von Japan nach Deutschland.

Weitere Kurgäste waren die Schriftstellerin Mary Shelley, Dr. Robert von Mohl oder der Chemiker und Professor Justus von Liebig. Wulz ging auch auf die Kaiserkur 1864 ein und nannte die anwesenden Kurgäste in diesem Jahr, die damals als Anreisen und Abreisen in der Zeitung veröffentlicht wurden. Nicht immer waren die Gäste zur Kur in Bad Kissingen, sondern begleiteten weibliche Verwandte, die hier das Quellwasser nutzten zur Gewichtsregulation, wie zum Beispiel Graf Tolstoi, Adolf von Menzel oder Theodor Fontane. Schriftsteller waren gar viele in Bad Kissingen, wusste Wulz. Weitere vorgestellte Persönlichkeiten waren die Schauspielerin Clara Ziegler, Ferdinand Graf von Zeppelin und Georg Bernhard Shaw. Wulz gab auch einen Einblick in die Kuraufenthalte von Fürst Otto von Bismarck, der zur Gewichtsreduzierung nach Bad Kissingen kam. Durch Lesungen aus Briefen, zahlreichen Bildern und humorvollen Geschichten wurde dieser Neubürgerstammtisch zu einem besonders gelungenen Abend. red