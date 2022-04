Der Verein für Gartenbau und Landespflege Westheim hat Christine Bender, Landwirtschaftsrätin und Bezirksgeschäftsführerin der Gartenbauvereine in Unterfranken, für Samstag, 9. April, zu einem Vortrag zum Thema "Rettet den Vorgarten" eingeladen. Dabei erörtert sie verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, ob Blumenbeet, Rasenfläche oder Dekoinsel, und wird dabei auch verschiedene Gestaltungselemente vorstellen. Eingeladen sind alle, die ihren Vorgarten neu anlegen, die bereits vorhandene Fläche anders gestalten oder einfach nur neue Ideen sammeln möchten. Beginn ist um 14 Uhr im MGV- Heim in Westheim. Interessierte können sich bei U. Wiegel, Tel.: 09732/3619, oder per E-Mail unter ulla.wiegel@gmx.de anmelden. Beim Vortrag sind die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. sek