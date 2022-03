Aufgrund des großen Publikumszuspruchs entschloss sich das Museumsteam dazu, die Sonderausstellung "Ötzi, der Mann aus dem Eis" nicht wie geplant Mitte März enden zu lassen. Sie wird jetzt bis zum 27. März zu sehen sein.

Die bekannte Autorin Gudrun Sulzenbacher kommt deswegen nach Coburg und erzählt, woher Ötzi kam, wie er lebte und wie er starb. Sie zeigt, wie die Mumie gefunden, geborgen und untersucht wurde - und schließlich in ihr Buch kam. Sie beantwortet gern alle Fragen wie beispielsweise, warum der Gletschermann ins Gebirge floh, wie und warum er ums Leben kam, wie er so lange unversehrt blieb und was man alles unternimmt, damit er im Archäologiemuseum in Bozen nicht kaputtgeht.

Gudrun Sulzenbacher hat an der Universität von Verona studiert und lange Zeit unterrichtet. Heute ist sie freischaffende Autorin und Referentin für Lesedidaktik und mit ihren Publikationen - vom innovativen Lehrmaterial bis hin zu Bildsachbuch und Hörbuch - im In- und Ausland unterwegs. Ihr Bestseller "Die Gletschermumie", der während der Veranstaltung erworben und von der Autorin signiert werden kann, wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet und immer wieder aufgelegt.

Der Vortrag findet am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr im Naturkundemuseum Coburg statt. Für die Teilnahme ist nur der normale Museumseintritt zu entrichten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet. Da die Anzahl der Plätze auf 60 begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter Telefon 09561/808120 gebeten. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf http://www.naturkunde-museum-coburg.de. red