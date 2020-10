Mikroben, Einzeller wie Bakterien, Pilze, Hefen usw. sind bei Mensch und Tier häufig der Ursprung für Probleme in der Verdauung, mit dem Immunsystem oder bei Heilungsprozessen. Daneben gibt es aber auch Mikroben, die unerwünschte Einzeller verdrängen und Mensch und Tier gut tun. Diese Effektiven Mikroorganismen (EMs) gilt es zu fördern. Was EMs genau sind, wie sie wirken und wie und wo sie am Pferd und im Stall zum Wohlbefinden von Mensch und Tier beitragen können, umreißt ein Vortragsabend beim Kreisverband Bamberg der Vereinigung der Freizeitreiter (VFD) am Freitag, 9. Oktober, um 19 in der Gaststätte des SV Memmelsdorf, Bamberger Straße 3, mit EM-Beraterin Isolde Hahn. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter portrait.tier@gmx.de wird gebeten. red