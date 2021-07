Im Bürgerhaus Linde laufen zurzeit die "Ahorner Gesundheitstage" in Zusammenarbeit des Marienvereins Ahorn und der Sozialstation der Diakonie Weitramsdorf-Seßlach. Folgende Vorträge werden angeboten: Mittwoch, 11. August, "Regionale & saisonale Küche", Dienstag, 17. August, "Crashkurs Haushalt-Adieu Hotel Mama", Mittwoch, 8. September, "Resteküche - was gibt der Kühlschrank her?" und am Mittwoch. 15. September "Schnelle Küche und dabei gesund". Beginn ist jeweils um 17 Uhr. red