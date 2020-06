Vorstellung des Internats

Zum letzten Mal im laufenden Schuljahr lädt das Aufseesianum am Sonntag, 21. Juni, um 15 Uhr zu einer Hausführung ein, der bei Kaffee und Kuchen generelle Informationen zu Internat und Hausaufgabenbetreuung vorausgeschickt werden. Ab der 5. Klasse nimmt das Bamberger Internat mit angeschlossener Tagesschule Schüler aller Schularten auf. Hausaufgabenbetreuung und auch das Thema Aufstiegsqualifizierung liegt dem Aufseesianum sehr am Herzen. Für Mittelschüler gibt es ganzjährig einen Vorbereitungskurs auf den Qualifizierenden Mittelschulabschluss. Auch die Höherqualifizierung von der Mittleren Reife zum Fachabitur ist stets ein möglicher Schritt, den das Internat in der Schulstadt Bamberg begleitet. Im Aufseesianum, zwischen dem Dom und dem Kloster am Michelsberg gelegen, lässt auch die Freizeit sowie soziale und religiöse Erziehung nicht zu kurz kommen. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Schutzmaßnahmen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese ist an Studienseminar Aufseesianum, E-Mail: info@aufseesianum.de oder ulrike.linz@aufseesianum.de; Telefon 0951/51926-0; zu richten. Unter www.aufseesianum.de gibt's weitere Infos. red