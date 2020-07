Vorstand des Lions Clubs neu besetzt

Dr. Lutz Schweißinger hat Ende Juni sein Präsidentenamt beim Lions Club Coburg Veste an Dr. Dorothée Sinha weitergegeben. Ihr Motto lautet: "Helfen mit Herz". Damit ruft sie dazu auf, gerade jetzt, in Krisenzeiten, Engagement und Herzblut, aber auch Flexibilität und Kreativität zu zeigen. "Mir liegen unsere Projekte Lesipold für Kinder und der Einsatz für Senioren sehr am Herzen. Ich freue mich auf das neue Lionsjahr und übernehme gerne die Verantwortung", sagte Dr. Dorothée Sinha einer Pressemitteilung zufolge.

Neuer Lions-Vizepräsident ist Dr. Friedrich Krauß.

Wer sich für die Arbeit des Lions Clubs Coburg Veste interessiert, kann Kontakt aufnehmen über die Webseite www.lions-club-coburgveste.de. red