Die Reservistenkameradschaft Wildflecken hat bei einer Generalversammlung am 11. März ihren Vorstand neu gewählt. Darauf machten die Reservisten in einer Pressemitteilung aufmerksam. Als Erstes wurde bei der Versammlung im Würzburger Hof der Toten gedacht. Das Totengedenken sei aus aktuellem Anlass auch allen Kriegsopfern in der Ukraine auf beiden Seiten gewidmet worden. Der Vorstand bleibt wie bisher. Alle Vorstandsmitglieder hatten bereits im Vorfeld erklärt, erneut zur Wahl zu stehen. Sie wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Wahlleiter fungierte Altbürgermeister Walter "Pizzi" Gutmann. Der alte und neue RK-Vorsitzende David Baer wurde außerdem für seine zehnjährige Mitgliedschaft und Mitarbeit im Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr geehrt. Jörg Krallmann und Ralf Hepke erhielten Urkunden für ihre Zehnjährige beziehungsweise 25-jährige Mitgliedschaft und ihr Engagement. red