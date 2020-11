Der Landkreis Bad Kissingen will auch im kommenden Jahr wieder verdiente Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften beim Sport-Empfang ehren. Gemeldet werden können Sportler, die im Landkreis wohnen oder für einen Landkreisverein tätig sind bzw. waren und bei Wettkämpfen eine gute Platzierung erreicht haben - egal, ob auf internationaler oder auf bayerischer Ebene, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Sportler bzw. Mannschaften mit herausragenden Leistungen, die diese Kriterien nicht erfüllen, können in besonderen Fällen ebenfalls geehrt werden. Zudem werden verdiente Persönlichkeiten im Sport mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet.

Welche Sportler, Mannschaften und Persönlichkeiten kommen für die Ehrung in Frage? Das Landratsamt Bad Kissingen nimmt bis 22. Januar 2021 Vorschläge entgegen. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamts sowie bei Kreisjugendpfleger Daniel Korn unter Tel. 0971/801 70 12 bzw. per E-Mail: daniel.korn@kg.de.

Anträge online

Außerdem macht das Landratsamt darauf aufmerksam, dass die neuen Anträge auf Gewährung der Vereinspauschale für 2021 online stehen. "Da eine Vielzahl an kleinen Vereinen erst gar keinen Antrag auf Vereinspauschale stellt und wir aus ökologischen Gründen den unnötigen Druck und Versand an Formularen eindämmen wollen, haben wir uns seit diesem Jahr dazu entschlossen, die Anträge sowie alle weiteren Formulare nur noch online auf der Homepage des Landkreises Bad Kissingen zur Verfügung zu stellen", sagt Kreisjugendpfleger Daniel Korn. "Bei Bedarf verschicken wir aber selbstverständlich auch einen Antrag per Post."

Die Dokumente gibt es unter www.landkreis-badkissingen.de/2103. red