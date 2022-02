Der Kreisverband des Bundes Naturschutz will in diesem Frühling zwischen Wermerichshausen und Weichtungen sowie zwischen Kleinwenkheim und Maria Bildhausen Schutzzäune für die Amphibienwanderung aufstellen. Erstmals werden in diesen beiden Abschnitten besondere Vorkehrungen für die Amphibienwanderung getroffen. Für die Betreuung der Streckenabschnitte sucht der BN noch ehrenamtliche Helfer und bietet dazu eine spezielle Informationsveranstaltung an.

Die Helfer haben die Aufgabe, die Tiere am Schutzzaun einzusammeln und sicher auf die andere Straßenseite zu bringen. Gesammelt wird bevorzugt abends bei Einbruch der Dunkelheit (etwa 21 bis 22 Uhr). Frühmorgens wäre jedoch auch möglich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Für die beiden Abschnitte findet ein Vorort-Termin für potenzielle Helfer und Amphibienfreunde statt. Dieser ist am Samstag, 19. Februar, um 15 Uhr. Dabei werden die beiden für Amphibienzäune eingeplanten Strecken begangen; auch das praktische Vorgehen wird besprochen. Treffpunkt ist ein Feldweg zwischen Wermerichshausen und Weichtungen. Einweisungen an anderen Sammelstrecken finden ebenfalls statt. Anmeldung und Infos hierzu über bn-badkissingen@gmx.de oder telefonisch unter Tel.: 0160/ 506 21 77 (Elisabeth Assmann).

Da die Daten zu den geretteten Amphibien von den Helfern erfasst werden, bietet sich auch ein Bestimmungskurs an. Dieser läuft in der BN-online-Reihe "Artenkenntnis für Einsteiger" am Dienstag, 22. Februar, von 18 bis 20 Uhr.

Unter dem Motto "Zwischen Froschkönig und Lurchi" werden Grundkenntnisse zu den Arten und deren Lebensraum erläutert. Anmeldung über https://helfen.bund-naturschutz.de/artenkenntnis-fuer-einsteiger-amphibien/. Jedermann ist willkommen. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Die Schulung ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 21. Februar um 17.30 Uhr. eik