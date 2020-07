Vorndran liest aus "Das Makarov-Puzzle"

Mit "Das Makarov-Puzzle" präsentiert Helmut Vorndran seinen zehnten Krimi um das Bamberger Ermittlerteam mit den Kommissaren Haderlein und Lagerfeld.

Eine Lesung findet am Mittwoch, 16. September, um 20 Uhr in der Alten Schäferei in Ahorn statt. Aufgrund reduzierter Platzkapazitäten in der Alten Schäferei findet zuvor eine zusätzliche Lesung im historischen Innenhof des "Hungry Highlander" am Dienstag, 4. August , um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) in Coburg statt, wo auch eine Szene im neuen Buch spielt. Karten für die Lesungen gibt es ab sofort bei der Buchhandlung Riemann oder an der Abendkasse. red