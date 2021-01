Die evangelische Kirchengemeinde Zeitlofs konnte bisher mit ihrem Hygienekonzept und der Disziplin der Besucher Gottesdienste feiern. Da die Bankheizung die Verbreitung der Aerosole begünstigt, wird durchs Abschalten der Heizung vor dem Gottesdienst ein Besuch unzumutbar, so eine Mitteilung der Kirchengemeinde. Die Kapelle in Roßbach ist für den verschärften Lockdown zu klein. So werden die Präsenzgottesdienste ausgesetzt. Die Kirchen bleiben fürs persönliche Gebet geöffnet. Die sonntäglichen Andachten der Pfarrer Hönerlage, Kirchner und Pfarrerin Weichert auf den Youtube-Kanälen der evangelischen Kirchengemeinde Bad Brückenau bzw. Weißenbach können diese Zeit überbrücken, ebenso wie eine Telefonandacht, die ab 25. Januar montags, mittwochs und freitags unter Tel.: 09352/ 606 99 15 oder über den Link auf www.evang-dekanat-lohr.de gebührenfrei zu hören ist. sek