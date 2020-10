Bereits zum dritten Mal öffnen viele Coburger Einrichtungen ihre Türen für die Kinderkulturwoche. Ein abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen und Ausprobieren wartet vom 2. bis 8. November auf alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Kostenlose Eintritte in die Museen, Führungen, Lesezeiten, Workshops und vieles mehr bietet die Ferienwoche, um den Kindern Kultur in den unterschiedlichsten Bereichen näherzubringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch Oberbürgermeister Dominik Sauerteig wird sich aktiv in die Kinderkulturwoche mit einer Kindersprechstunde im Rathaus einbringen, hier stellt er sich den Fragen der kleinen Bürger. "Ich freue mich darauf, aktiv bei der Kinderkulturwoche dabei zu sein, und erhoffe mir viele interessierte junge Besucher."

Mit einer Kinder-Radio-Sendung beteiligt sich der Lokalsender Radio Eins an der Aktion, zwei Stunden lang wird ein Kinderprogramm ausgestrahlt. Gesucht werden kleine Moderatoren. Auch Dritter Bürgermeister Thomas Nowak wird in der Kindersendung mit einer Geschichte dabei sein: "Die Kinderkulturwoche ist eine gute Chance, dass Kinder auch das erste Mal mit unseren Kultureinrichtungen in Kontakt kommen", sagt Nowak.

Mit dem Angebot soll genau das erreicht und den Jüngsten der Zugang zur kulturellen Bildung ermöglicht werden: "Kultur ist ein wichtiger Baustein in der Bildung. Nicht jedes Kind hat aber die Möglichkeit, Erfahrungen im kulturellen Bereich zu sammeln, das wollen wir mit der kostenlosen Kinderkulturwoche ein stückweit ändern", sagt Bianca Haischberger, Leiterin der Stabsstelle Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie.

Das Jahr 2020 stellt vor große Herausforderungen und Veränderungen. Trotzdem hat sich das Organisationsteam darauf verständigt, eine bunte Kinderkulturwoche anzubieten. Natürlich werden die gesetzlichen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Aus diesem Grund gibt es Beschränkungen für die Teilnehmerzahl und Angebote. Zudem müssen alle Kinder angemeldet sein, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Alle Anbieter stellen ein Hygienekonzept für die Teilnehmer bereit. red