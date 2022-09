Bei der ersten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses nach der Sommerpause stimmten die Stadträte allen Vorhaben zu.

So erhielt der Bauantrag über den Neubau einer Fertigungshalle der Firma SCT Vorndran im Münnerstädter Windsburgweg das gemeindliche Einvernehmen. Keine Probleme sah das Gremium auch bei einer formlosen Bauvoranfrage für die Errichtung einer Doppelgarage in Seubrigshausen.

Am Wambachshügel in Großwenkheim entsteht ein neues Einfamilienhaus mit Doppelgarage. Da alle Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten werden, kann das Gebäude im Genehmigungsfreistellungsverfahren errichtet werden. Die Ausschussmitglieder nahmen dies zur Kenntnis.

Beim Antrag für die Dachsanierung (Hofseite) eines Gebäudes am Marktplatz hatte der Bauwerber mehrere mögliche Dacheindeckungen vorgelegt. Der Sanierungsbeauftragte der Stadt, Alexander Albert, hatte dazu Stellung genommen und sich für rote, engobierte Ziegel entschieden. Auf Nachfrage von Norbert Schreiner (Forum aktiv) sagte Albert, dass es Lieferengpässe bei naturroten Ziegeln gebe. Deshalb müsste der Bauherr auf engobierte zurückgreifen.

Gefragt war der Sanierungsbeauftragte auch beim Antrag auf technische und energetische Sanierung des Anwesens Veit-Stoß-Straße 31 (früher Elektro-Koch). Dort sollen statt der großen Schaufenster normale Fenster eingebaut werden, die von der Form her der Gestaltungssatzung entsprechen.

Allerdings will der Bauherr Plastikfenster einbauen, mit der Begründung, dass in den Obergeschossen ebenfalls Plastikfenster sind. In diesem Ausnahmefall könne man dem zustimmen, meinte Alexander Albert. So wurde es auch entschieden.

Die Stadt regt außerdem an, dass der Bauwerber das Dach über den Schaufenstern entfernt. Das ist allerdings Sache des Eigentümers.