Bei einem Treffen des Lions-Clubs und des Reitervereins im Innenhof der oberen Saline konnte der Reiterverein für den Lions Club Bad Kissingen eine Zusammenfassung des in den letzten zwei Jahren Geleisteten geben. Die steigende Mitgliederzahl und die breite Aufstellung für den Nachwuchs hält die Vorsitzende laut Pressemitteilung für die derzeitige Kernaufgabe. Auch Voltigieren werde wieder angeboten. Besonders freute sich der Reiterverein, vertreten durch die beiden Vorsitzenden Ulrike Waldhofen (1. Vorsitzende) und Marcus Lipsius (2. Vorsitzender) sowie Schatzmeisterin Gudrun Fischer, in diesem schönen Rahmen mitteilen zu können, dass die Vorbereitungen für das diesjährige Rakoczy-Reitturnier in der Au vom 5. bis 7. August auf Hochtouren laufen. Auch die traditionelle Reiterquadrille am Rakoczyfest wird es 2022 wieder geben. Der Präsident des Lions-Clubs Bad Kissingen, Michael Rendl, würdigte insbesondere die Jugendarbeit des Reitervereins und honorierte diese mit einer großzügigen Spende von 1500 Euro. Weitere gemeinsame Projekte werden überlegt. red