Alle Jahre wieder ... montieren Mitarbeiter der Stadtwerke Hammelburg die Weihnachtsbeleuchtung in der Kissinger, Weihertor- und Bahnhofstraße. Einziger Unterschied ist in diesem Jahr, dass wegen der Bauarbeiten in der Bahnhofstraße einige Felder nicht angebracht werden können.

rr/Foto: Ralf Ruppert