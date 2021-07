Leicht verletzt wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr eine 19-jährige Frau am Steuer ihres Autos, als sie vom Kinderdorf Riedenberg wegfahren wollte. An der Einmündung vom Birkenweg in die Frühlingsstraße kam von links ein Pkw, dessen 62-jähriger Fahrer die Vorfahrtsberechtigte wohl übersehen hatte, berichtet die Polizei Bad Brückenau. Beim Zusammenstoß in der Einmündung wurden beide Pkw an der Fahrzeugfront beschädigt. Es wird ein Sachschaden von je 4000 Euro pro Pkw angenommen, schätzt die Polizei. Die Fahrerin des vorfahrtsberechtigten Autos erlitt leichte Blessuren am Kopf und wurde ambulant behandelt. pol