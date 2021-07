Die Fahrerin eines Volvo war am Montag gegen 18.15 Uhr auf der Ringstraße unterwegs und wollte in die Kissinger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie nach Polizeiangaben die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin, die in Richtung B 287 fuhr. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. pol