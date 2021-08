Die Weisbacher Straße in Richtung Bischofsheim befuhr ein Autofahrer am Montag, gegen 15.30 Uhr, und wollte an der Kreuzung mit seinem Pkw nach links in die Bauersbergstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw und kollidierte mit diesem, schreibt die Polizeiinspektion Bad Neustadt in ihrem Pressebericht. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. pol