Vorbildliche Autofahrerin

Am Donnerstag gegen 19.15 Uhr wollte eine 35-jährige Autofahrerin in der Brückenstraße in Haßfurt mit ihrem geparkten Skoda ausparken. Beim Rangieren stieß die Frau leicht mit ihrem Pkw gegen die Front eines geparkten Daimler-Benz. "Die Frau verhielt sich äußerst vorbildlich", lobt die Polizei das weitere Vorgehen. Obwohl für sie kein Schaden ersichtlich war, wartete sie vor Ort ab, brachte auch noch eine Nachricht am Pkw des "Geschädigten" an und informierte zusätzlich die Polizei. "Besser geht's nicht", meint die Polizei, die üblicherweise andere Erfahrungen machen muss. Immer wieder werden Beamte zu Autos gerufen, die von anderen Verkehrsteilnehmern angefahren und beschädigt worden sind. In vielen Fällen verschwinden die Unfallverursacher einfach. Die Unfallfluchten ziehen Ermittlungen nach sich, die erwischten Unfallflüchtigen erhebliche Konsequenzen einbringen.